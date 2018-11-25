اكسال: وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض

فجعت بلدة اكسال اليوم الاحد ب وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلًا. هذا وحتى الان لم يعلن عن موعد الجنازة. انا لله وانا اليه راجعون.



نجوان محمود عمر يحيى

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