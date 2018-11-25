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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية اكسال: وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى

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اكسال: وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى
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الناصرة والقضاء

اكسال: وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض

فجعت بلدة اكسال اليوم الاحد بوفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلًا. هذا وحتى الان لم يعلن عن موعد الجنازة. انا لله وانا اليه راجعون.

فجعت بلدة اكسال اليوم الاحد ب وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلًا. هذا وحتى الان لم يعلن عن موعد الجنازة. انا لله وانا اليه راجعون.


نجوان محمود عمر يحيى

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اكسال: وفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى
فجعت بلدة اكسال اليوم الاحد بوفاة الفتاة نجوان محمود عمر يحيى (15 عامًا) بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلًا. هذا وحتى الان لم يعلن عن موعد الجنازة. انا لله وانا اليه راجعون.

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