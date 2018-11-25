إصابة 3 أشخاص في حادث طرق بين 4 سيارات في الجنوب

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان عمّمه على وسائل الاعلام، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ: "وقع، ظهر اليوم الأحد حادث طرق، على شارع رقم 3، بجانب مفرق طوبية، بين 4 سيارات ". وأوضح البيان أنّ "الطواقم الطبيّة وصلت إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين، احدهم شاب (22 عامًا) والذي أصيب متوسطة في البطن والصدر، واثنين آخرين بحالة طفيفة وتمّ نقلهم إلى مستشفى برزيلاي لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان.





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