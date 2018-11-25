مركزية حيفا توافق على طلب أبو رومي تصوير مستندات الانتخابات في طمرة بموافقة دياب

قبلت المحكمة المركزية في حيفا ظهر اليوم الاحد الطلب الذي قدمه الدكتور موسى ابو رومي ممثلًا بالمحامي عماد دكور لفحص وتصوير مستندات ووثائق متعلقة بال انتخابات التي جرت في طمرة قبل اسبوعين والتي فاز بها الدكتور سهيل ذياب بالرئاسة بفارق قليل جداً على منافسه الدكتور موسى ابو رومي.



ئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب والرئيس السابق د. موسى ابو رومي

المحامي عماد دكور الذي يمثل الدكتور موسى ابو الرومي في المحكمة صرح بعد قبول طلبه بتصوير وفحص المستندات انّ: "المحكمة استجابت لطلبنا بفحص شامل لنتائجها في اعقاب الشكوك بعملية تزوير بها. وسيتم تصوير المستندات خلال الايام القريبة القادمة بحضور ممثلي الشرطة وممثلين من الطرفين (موسى ابو الرومي وسهيل ذياب)" إلى هنا نصّ البيان.

وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان د. سهيل دياب ممثلًا من قبل المحامي شالوم زينغر وافق على الطلب مؤكدًا ان من حق كل طرف من الأطراف فحص مستندات الانتخابات إلا انه ومجرد توجه أبو رومي للشرطة فمن الافضل ان تعطى الشرطة حقها في فحص مجرى الانتخابات ومصداقيتها من منطلق ضرورة الشفافية.



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