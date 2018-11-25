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صلاح يقلد راموس بسخرية وكلوب يعلّق!
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صلاح يقلد راموس بسخرية وكلوب يعلّق!

أثار احتفال النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول بهدفه في شباك واتفورد الجدل في صفوف الصحافة والجمهور


محمد صلاح خلال مباراة أمس
توجه صلاح إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، في طريقة لم نرها من قبل من جانب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وفي أفريقيا

أشعل احتفال النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول بالهدف الذي سجله في شباك واتفورد بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة الجدل بين الصحافة والجماهير الإنجليزية.

يذكر أنّه بعد بدايته المتواضعة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، عاد النجم المصري محمد صلاح إلى التألق مجددا وساهم في الفوز الذي حققه "الريدز" خارج معقلهم على واتفورد بثلاثية نظيفة في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

واستطاع صلاح من خرق الشباك أولا لليفربول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67، ليضيف بعد ذلك ألكسندر أرنولد الهدف الثاني للضيوف من كرة مباشرة، ثم روبرتو فيرمينو، ليواصل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مسيرته في الدوري دون هزيمة بعد 13 مباراة.

وحافظ فريق كلوب على المركز الثاني برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي نجح أيضا في اكتساح وستهام يونايتد برباعية نظيفة خارج أرضه. وبعد هز شباك واتفورد، رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7، متساويا مع كل من رحيم ستيرلينغ وإدين هازارد وبيير إيميريك أوباميانغ وألكسندر متروفيتش وغلين موراي، خلف هداف السيتي سيرجيو أغويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ 8 أهداف.


يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح 

 والجدير بالذكر أن ما فعله نجم ليفربول بعد الهدف، وطريقة الاحتفال غير المعتادة من النجم المصري، هو الذي أدى الى لفت الأنظار، ليس تسجيله للاهداف في المباراة. إذ توجه صلاح إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، في طريقة لم نرها من قبل من جانب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وفي أفريقيا. وفور احتفال صلاح، تذكر كل من شاهد اللقطة لاعبا آخر يحتفل بذات الطريقة، هو قائد ريال مدريد سيرجيو راموس. وبين اللاعبين المصري والإسباني "ما صنع الحداد"، بعد تدخل الأخير العنيف ضد الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أبعد صلاح عن الملاعب عدة أشهر. وانتبه العشرات من مستخدمي تويتر إلى اللقطة، وسارعوا إلى موقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها، وليؤكد أغلبهم أن صلاح كان يسخر من راموس.

وبعد المباراة، واجه كلوب سؤالا عن احتفال صلاح، وفيما إذا كان تقليدا لراموس، فردّ بأسلوب لا يخلو من الغضب: " هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي. ليس لدي مشكلة في السؤال. لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي. خلال 186 دقائق، حسب تغريدة نشرها الفريق الإنجليزي بعد المباراة.

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محمد صلاح النجم المصري الدوري الانجليزي
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