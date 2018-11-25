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كل العرب عكا والمنطقة أخبار وفيات جديدة المكر تفجع بوفاة رئيس المجلس السابق محمد شامي

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جديدة المكر تفجع بوفاة رئيس المجلس السابق محمد شامي
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عكا والمنطقة

جديدة المكر تفجع بوفاة رئيس المجلس المحلي السابق محمد شامي إثر نوبة قلبية

فجعت قرية جديدة المكر بوفاة رئيس المجلس المحلي السابق محمد شامي (أبو النمر) عن عمر ناهز الـ66 عامًا اثر نوبة قلبية. له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

فجعت قرية جديدة المكر ب وفاة رئيس المجلس المحلي السابق محمد شامي (أبو النمر) عن عمر ناهز الـ66 عامًا اثر نوبة قلبية. له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.


رئيس المجلس السابق المرحوم محمد شامي

هذا ويشار إلى أنّ المرحوم كان قد شغل منصب رئيس مجلس الجديدة المكر في السنوات العشرة الاخيرات (على مدار دورتين).

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جديدة المكر تفجع بوفاة رئيس المجلس السابق محمد شامي
فجعت قرية جديدة المكر بوفاة رئيس المجلس المحلي السابق محمد شامي (أبو النمر) عن عمر ناهز الـ66 عامًا اثر نوبة قلبية. له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

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