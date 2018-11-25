عين ماهل: انقلاب سيارة قرب المجلس المحلي وإلحاق أضرار بالممتلكات

انقلبت صباح اليوم الاحد سيارة خصوصية قرب المجلس المحلي في عين ماهل مما اسفر عن الحاق أضرار في المكان دون وقوع اصابات هناك.
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