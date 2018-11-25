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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية عين ماهل: انقلاب سيارة قرب المجلس المحلي

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عين ماهل: انقلاب سيارة قرب المجلس المحلي
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الناصرة والقضاء

عين ماهل: انقلاب سيارة قرب المجلس المحلي وإلحاق أضرار بالممتلكات

انقلبت صباح اليوم الاحد سيارة خصوصية قرب المجلس المحلي في عين ماهل مما اسفر عن الحاق أضرار في المكان دون وقوع اصابات هناك.

انقلبت صباح اليوم الاحد سيارة خصوصية قرب المجلس المحلي في عين ماهل مما اسفر عن الحاق أضرار في المكان دون وقوع اصابات هناك.

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عين ماهل انقلاب سيارة
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