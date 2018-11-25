اعتقال مشتبه من شرقي القدس بإطلاق النار على منزل في صور باهر

خلال نهاية الأسبوع، تمّ استلام بلاغ حول إطلاق نار باتّجاه منزل في حي صور باهر في القدس، هذا ووصل محققو الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات حادثة إطلاق النار هذه وخلال البحث عن أدلّة تمّ التوصّل إلى المشتبه (20 عامًا) وهو من سكان شرقي القدس، واليوم سيمثل امام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.
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