مهنيًا: بعض الأمور المستجدة تدفعك إلى إعادة حساباتك وطريقة تصرفك ونهجك، وهذا طبيعي بين الزملاء.

عاطفيًا: تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.

صحيًا: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة.

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