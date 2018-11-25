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المربية ازدهار محاميد تحفظ القرآن كاملًا
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وادي عارة

بشائر جمعية بصائر الخير: المربية ازدهار محاميد تتم حفظ القرآن الكريم كاملًا

أتمت المربية ازدهار محاميد حفظ القرآن الكريم كاملًا وتكرم في احتفال ذكرى المولد الذي أقيم قبل أيام قليلة في مركز الشافعي


المربية ازدهار محاميد

انه لفخر عظيم أن تكون المربية في بصائر الخير قدوة لبناتها في الحلقة القرآنية، فتسبقهن في أبواب الخير العظيمة وتكون نعم الأم ونعم الحافظة ونعم المربية

وصل بيان الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن جمعية بصائر الخير، جاء فيه ما يلي: "مع نفحات ذكرى المولد النبوي الشريف هبت نسمات عطرة، حملت معها بشرى جديدة تحملها جمعية بصائر الخير، المربية ازدهار محاميد من أم الفحم تتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وتكرم في احتفال ذكرى المولد الذي أقيم قبل أيام قليلة في مركز الشافعي".
وأضاف البيان: "في حديث مع المربية دينا عارف التي كان لها دور في التسميع للمربية ازدهار قالت: "الحاجة ازدهار إنسانة لا أستطيع وصفها إلا بالقول إن ربنا قد اصطفاها، فهي متقنة لحفظ كتاب الله تعالى، ملمة في أمور القاعدة النورانية، مربية ولها علم واسع في علم التجويد فهي تستفيض فيه وكلماتها تدخل القلب".

واختتم البيان: "المربية ازدهار هي من إحدى المربيات الناشطات في عمل الخير والتربية القرآنية، فهي أم حافظة لكتاب الله، ومن لا يعرف ابنها البار "أبو الثابت" الحافظ لكتاب الله الذي فقدته شابا، وكانت نعم الأم الصابرة المحتسبة. وانه لفخر عظيم أن تكون المربية في بصائر الخير قدوة لبناتها في الحلقة القرآنية، فتسبقهن في أبواب الخير العظيمة وتكون نعم الأم ونعم الحافظة ونعم المربية" الى هنا نص البيان.

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القرآن بشائر جمعية بصائر الخير ازدهار محاميد حفظ القرآن الكريم
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