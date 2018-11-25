تدفيع الثمن: كتابات عنصرية على سيارات وثقب إطارات في بلدة فلسطينية

تصوير الشرطة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغ انه في بلدة المغيير في منطقة بنيامين، تم ثقب إطارات بضع سيارات وتم خط كتابات: "كفى للأوامر الإدارية وتدفيع الثمن" قوات من الشرطة والجيش سيدخلون الى المكان لجمع البينات والأدلة" إلى هنا نصّ البيان.
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