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كتابات عنصرية على سيارات وثقب إطارات في بلدة فلسطينية
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الضفة الغربية

تدفيع الثمن: كتابات عنصرية على سيارات وثقب إطارات في بلدة فلسطينية

تلقى مركز الشرطة بلاغ انه في بلدة المغيير في منطقة بنيامين، تم ثقب إطارات بضع سيارات وتم خط كتابات


تصوير الشرطة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغ انه في بلدة المغيير في منطقة بنيامين، تم ثقب إطارات بضع سيارات وتم خط كتابات: "كفى للأوامر الإدارية وتدفيع الثمن" قوات من الشرطة والجيش سيدخلون الى المكان لجمع البينات والأدلة" إلى هنا نصّ البيان.

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كتابات عنصرية على سيارات وثقب إطارات في بلدة فلسطينية
تلقى مركز الشرطة بلاغ انه في بلدة المغيير في منطقة بنيامين، تم ثقب إطارات بضع سيارات وتم خط كتابات

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