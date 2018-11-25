نجاح باهر لمسرحية المستورة في مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي-عكا



مشهد من المسرحية

مسرحية المستورة هي عمل مسرحي توثيقي لقصص حقيقية لزوجات تحكن عن معاناتهن مع أزواجهن الذين أدمنوا المخدرات والكحول

وصل بيان صادر عن مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي في عكا جاء، فيه ما يلي: "نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا، بالتعاون مع بلدية عكا، والمركز الجماهيري بعكا القديمة، عرض المسرحية المستورة ضمن مشروع السلة الثقافية، وذلك يوم الخميس الموافق 22-11-2018 بقاعة المركز الثقافي التابع للمركزالجماهيري، وذلك على ثلاثة عروض لطبقات العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر".



وأضاف البيان: "مسرحية المستورة هي عمل مسرحي توثيقي لقصص حقيقية لزوجات تحكن عن معاناتهن مع أزواجهن الذين أدمنوا المخدرات والكحول، وتحكي بطلة المسرحية(أمل) عما تعرضت له من خطورة على حياتها و حياة أولادها، في ظل ظروف نفسية، إجتماعية، وإقتصادية عصيبة تحت شعار (كوني مستورة)".

وتابع البيان: "المسرحية تأليف د. كرمة زعبي، وإخراج أوري شني، وتمثيل الممثلة القديرة سناء لهب والتي جسدت أكثر من شخصية بإبداع وإقتدار، حازت على إعجاب جمهور الحاضرين الطلاب والمعلمين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا العرض الهادف والذي يحمل رسالة هادفة، وقد حضرت المسرحية السيدتين داليا مجدوب، ريحانة أبو الخير من لجنة أولياء الأمور، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج السيد لؤي فارس مدير المركزالجماهيري، السيد زاهر حزبون مركز الفعاليات والأنشطة بالمركز الثقافي، السيد نبيل زيدان المدير الإداري بمدرسة أورط، الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب ، المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، والمربين/ات لطبقة العاشر، المعلمة نهاية قربي مديرة بيت الحادي عشر والثاني عشر والمربين/ات لطبقتي الحادي والثاني عشر".

واختتم البيان: "وفي حديث مع الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة والذي عبر عن سعادتة بنجاح المسرحية والصدى الكبير لدى الطلاب والمعلمين بمضمون المسرحية التي عبرت عن واقع الحياة في مجتمعنا العربي، وقد اشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله".

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