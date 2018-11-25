اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب عكا والمنطقة جامعات / مدارس اخبار المدارس عكا: نجاح عظيم للسلة الثقافية في مدرسة أورط

جامعات / مدارسStudents

عكا: نجاح عظيم للسلة الثقافية في مدرسة أورط
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
ضباب
17

حيفا
ضباب
17

ام الفحم
ضباب
18

القدس
غائم جزئ
20

تل ابيب
غائم جزئ
19

عكا
ضباب
17

راس الناقورة
ضباب
17

كفر قاسم
غائم جزئ
20

قطاع غزة
غيوم متفرقة
19

ايلات
غائم جزئ
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
عكا والمنطقة

نجاح عظيم للسلة الثقافية في مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا

كانت فقرة بمشاركة بعض الطلاب والمعلمين، ولقد كان هناك تجاوباً وتشجيعاً بالتصفيق والضحكات والإعجاب ، من قبل الحضورالكبير الذي ملأ قاعة العرض


خلال الفعاليات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي جاء فيه ما يلي: "نظمت مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي عكا، بالتعاون مع بلدية عكا،ومشاركة السيد لؤي فارس مدير المركز الجماهيري، والسيد زاهر حزبون مركز الفعايات بالمركز الثقافي التابع للمركز الجماهيري بعكا القديمة، عرض السيرك ( ضد الجاذبية) ضمن برنامج السلة الثقافية لصفوف الإعدادية وذلك يوم الاثنين الموافق 19-11-2018 ، والذي أقيم بالقاعة الرياضية هابيس، وذلك على ثلاثة عروض شيقة شملت: فنون البهلوانيات، العاب النار،الأكروبات، فقرة المهرج، التمثيل الصامت، اللعب بالصحون".

وأضاف البيان: "وكانت فقرة بمشاركة بعض الطلاب والمعلمين، ولقد كان هناك تجاوباً وتشجيعاً بالتصفيق والضحكات والإعجاب ، من قبل الحضورالكبير الذي ملأ قاعة العرض، بدأت العروض لطبقة التاسع بإشراف الأستاذ صالح اسدي مركز الطبقة والمربين/ات، ثم طبقة السابع بإشراف المعلمة منار علي مركزة الطبقة والمربين/ات ، وبعد ذلك طبقة الثامن بإشراف المعلمة ميري أسعيد مركزة الطبقة المربين/ات،ولقد أشرف على تنظيم هذا العرض الكبير السيد نبيل زيدان المدير الإداري ، المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية ، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب اللذين اشرفوا على النظام ، ولقد عبر الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة عن سعادتة لنجاح العرض الممتع والذي رسم البسمة والفرح في قلوب الطلاب والمعلمين، كما أشاد الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية بالعرض الرائع وتمنى المزيد من تلك العروض لبرنامج السلة الثقافية والتي تساعد الطلاب على تنمية مواهبهم وإبداعهم في المستقبل، قد أشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله" إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عكا
كتابات عنصرية على سيارات وثقب إطارات في بلدة فلسطينية
تلقى مركز الشرطة بلاغ انه في بلدة المغيير في منطقة بنيامين، تم ثقب إطارات بضع سيارات وتم خط كتابات

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
أحمد القاسم محاميد
بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد
قيس يوسف ناصر
كيف يعرف المواطن ما يحاك على أرضه؟/ قيس ناصر
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab