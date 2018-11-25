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بستان المرج: توافد المئات لتهنئة الرئيس المنتخب
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قرى المرج

بستان المرج: توافد المئات لتهنئة عبدالكريم زعبي بالفوز برئاسة المجلس

توافدت أفواج المهنئين من قرى بستان المرج والمنطقة وأنحاء البلاد بتهنئة رئيس المجلس عبد الكريم زعبي بالفوز وتمنوا له النجاح في المنصب الهام وأن يعينه الله على حمل الأمانة الغالية.

 
خلال الزيارة

رئيس المجلس عبد الكريم زعبي:
أشكر مئات المهنئين على حضورهم للتهنئة، والأخوة المرشحين على تقبل النتيجة بالروح الطيبة وزيارتهم للتهنئة

وصل إلى موقع العربوصحيفة كل العرببيان صادر عن مجلس بستان المرج جاء فيه ما يلي: "بعد انتهاء ال انتخابات للجولة الثانية التي أسفرت بفوز عبد الكريم زعبي (أبو نائل) برئاسة المجلس الإقليمي بستان المرج بفارق يزيد عن 300 صوت، ونجاح التحالف والشراكة مع عبد الرحمن زعبي ( أبو حسن) توافدت أفواج المهنئين من قرى بستان المرج والمنطقة وأنحاء البلاد بتهنئة رئيس المجلس عبد الكريم زعبي بالفوز وتمنوا له النجاح في المنصب الهام وأن يعينه الله على حمل الأمانة الغالية".

خلال وصول المهنئين

وأضاف البيان: "أفواج المهنئين شملت وفود من ألاهالي في سولم كفر مصر نين والدحي ، شخصيات إعتبارية ، أعضاء كنيست، رؤساء سلطات ومسؤولون في مكاتب حكومية ، جميعم أكدوا دعمهم المطلق لرئيس المجلس وللقرى وتم تعيين جلسات عمل مع قسم منهم".

واختتم البيان: "رئيس المجلس عبد الكريم زعبي ، قال: "أشكر مئات المهنئين على حضورهم للتهنئة، والأخوة المرشحين على تقبل النتيجة بالروح الطيبة وزيارتهم للتهنئة، وأخيرًا أبارك لسكان بستان المرج جميعًا، لشريكي وأخي عبد الرحمن زعبي (أبو حسن) ولأعضاء المجلس المنتخبون الذين أدعوهم للإنضمام للائتلاف لأجل مصلحة قرانا والتعاون فيما بيننا والعمل المشترك لأجل مستقبل القرى" إلى هنا نصّ البيان.

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كلمات دلالية
بستان المرج عبد الكريم زعبي انتخابات مجلس محلي
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