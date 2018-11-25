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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء باردة واحتمال تساقط أمطار متفرقة

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أجواء باردة واحتمال تساقط أمطار متفرقة
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حاله الطقس

الناصرة
ضباب
14

حيفا
ضباب
14

ام الفحم
ضباب
14

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
ضباب
14

راس الناقورة
ضباب
15

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
مطر خفيف
16

ايلات
غيوم متفرقة
15
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حالة الطقس: أجواء باردة واحتمال تساقط أمطار متفرقة

الاحد 2018/11/25: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار

الاحد 2018/11/25: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


صورة توضيحيّة

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياُ الى باردة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/11/26: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/11/27: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/11/28: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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