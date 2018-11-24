مصرع طفلين جراء اندلاع نيران في منزل بيطا جنوب الخليل

لقي طفلان مصرعهما الليلة، جراء اشتعال نيران في منزل اسرتهما بمدينة يطا جنوب الخليل.وبحسب الهلال الاحمر وأطباء فإن طفلين قد توفيا، وتم انتشالهما من داخل المنزل.وقد هرع الى مكان الحادث الشرطة والدفاع المدني و سيارات الاسعاف، حيث عمل الدفاع المدني على اخماد النيران.وقالت مصادر مطلعة، ان الطفلين الياس جمال يوسف العدرة خمس سنوات، وشقيقته سارة جمال يوسف العدرة سنتين، قد لقيا حتفهما جراء الحريق.

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