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كل العرب وادي عارة أخبار محاكم وجنائيات اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في عرعرة

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اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في عرعرة تصوير: -
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وادي عارة

إصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق نار في عرعرة المثلث​

اصيب مساء السبت شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق النار الحي في بلدة عرعرة المثلث. وتم نقله الى مستشفى هلل يافة الخضيرة لتلقي العلاج بينما باشرت الشرطة باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث.

 

 اصيب مساء السبت شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق النار الحي في بلدة عرعرة المثلث. وتم نقله الى مستشفى هلل يافة الخضيرة لتلقي العلاج بينما باشرت الشرطة باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث.
وافاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان الحادث وقع بجانب مدرسة السلام وقامت الطواقم الطبية التابعة لاسعاف عيرون كفر قرع ووادي عارة بنقل الشاب الى المستشفى.

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