يعلون: السياسة الإسرائيلية الحالية تهديد وجودي لنا وحدث غزة كان معقدًا

أكد وزير الامن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مساء السبت، أن ما يحدث هذه الأيام في السياسة الإسرائيلية هو تهديد وجودي لـ"إسرائيل".وذكر يعلون في تصريح صحفي، أن تهديد رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني هو تهديد عقيم، مبينا أن "إسرائيل" تنفذ معظم أنشطتها ضد أعداء الحكومة الفلسطينية - "حماس والجهاد الإسلامي" وغيرها؛ كما وصفهم.

ولفت إلى أن الحدث في خانيونس كان معقدًا؛ وكان يمكن أن يخرج بنتائج سيئة؛ لكن الاختبار الكبير تمثل بشجاعة القوة ومن يقف خلفها في إشارة لعملية خان يونس؛ وفق قوله.وأشار إلى أنه يجب أن يفهم الإسرائيليين أن حادثة خانيونس كان من الممكن أن تنتهي بمقتل أو اعتقال جميع أفراد القوة؛ لكن قائد القوة الضابط (M) الذي قتل دافع عنهم ونجح في إعادتهم "لإسرائيل"؛ وفق ادعائه.

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