كفرقرع: اصطدام سيارة بجدار دون وقوع اصابات

وقع مساء السبت، حادث طرق ذاتي وقع في كفر قرع، بجانب مخبز ابو راشد وبنك هبوعليم وهرعت الطواقم الطبية التابعة لاسعاف عيرون كفرقرع ووادي عاره الى المكان. ولم يبلغ عن اصابات.

إقرا ايضا في هذا السياق: