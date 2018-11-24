أميريم ابن خلدون الناصرة في حوار مع الظلام في حولون

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج أميريم للطلاب المتفوقين في اعدادية ابن خلدون في الناصرة

نظمت مدرسة ابن خلدون الاعدادية في الناصرة يوم الجمعة 20.11.2018، جولة تعليميّة وترفيهيّة لطلابها المتميزين ( أميريم) في المتحف الاسرائيلي للأولاد (حوار في الظلام דיאלוג בחשיכה) في حولون، لإجراء فعاليات ونشاطات تحاكي حياة المكفوفين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج أميريم للطلاب المتفوقين في اعدادية ابن خلدون في الناصرة .وقد رافق الطلاب في رحلتهم مدير المدرسة الاستاذ عمر وكل من معلمي اميريم : المربي ابراهيم سعدي معلم الحوسبة في اميريم، والمربية بادرة شريف معلمة التفكير الرياضي، والمربي عدنان نجم معلم الكتابة الابداعيّة وسكرتيرة المدرسة مها فاهوم .وقد أكد مدير المدرسة المربي عمر دراوشة على السعي الدؤوب والمستمر والحثيث لدعم وتشجيع التميّز والمتميزين واتباع كلّ السبل التي تعمّق وتقوي تفكير الطلاب وابداعهم وطرق البحث والتقصي لتوسيع آفاق تفكيرهم .وقد انقسم الطلاب خلال الجولة إلى 6 مجموعات لتنفيذ فعاليات تحاكي حياة المكفوفين، حيث يعيش الطلاب لأكثر من ساعة حياة اصحاب الاعاقات المذكورة ليتعرفوا على المعاناة التي يحيوها.بعد ذلك انتقل الطلاب إلى منطقة يافا تل ابيب ليستمتعوا بجمالها وبحرها ويتعرفوا على تاريخها وآثارها.

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