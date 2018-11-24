بلدية الناصرة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور حاشد ومن مختلف الطوائف

تولى مساعد رئيس البلدية سالم شرارة عرافة الحفل، حيث استهل الشيخ جمال جمعة بقراءة عطرة من الذكر الحكيم

أحيت بلدية الناصرة ، برئاسة رئيسها علي سلام ، ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور حاشد في القاعة الرياضية بجانب مركز محمود درويش. وشارك فيها حشد غفير، شمل رجال دين وسياسة وأهل المدينة.

وتولى مساعد رئيس البلدية سالم شرارة عرافة الحفل، حيث استهل الشيخ جمال جمعة بقراءة عطرة من الذكر الحكيم.ثم القى الشيخ الدكتور ايهاب شريف كلمة تحدث فيها عن نهج الرسول عليه الصلاة والسلام بالعيش في عهده، وتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله الحسنة ونهجه الراقي، الذي اتى ليضفي النور على حياتنا ويمحي الظلام والضنك الذي كان في عصر الجاهلية، وان ذكرى مولد النبي هو ليس فقط ذكرى بل مولد دين وشريعة ومولد سُنّة ومولد قلوب ناس ماتت في ذلك الوقت ، واستمر الحفل بأناشيد دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ اسماعيل سلطي والفرقة المحمدية برفقة الصوت الأصيل للفتى مهدي جمعة.

ثم قدم المطران رياح أبو العسل كلمة طيبة للجمهور الحاضرين وبارك للامة الاسلامية بمناسبة هذه الذكرى، وتلاه الشيخ زيدان عابد الذي قدم كلمة مدح لذكرى مولد الحبيب، ومدح مريم العذراء بمناسبة اقتراب الأعيااد المجيدة واختتم كلمته بترديد محبة لسائر الانبياء والمرسلين برفقة صوت جمهور الحاضرين "روحي فدا الانبياء، هم اسيادي واحبائي، منهن هارون وموسى، ادم اسحاق وعيس وحبيبي ابو الزهراء".

ثم اعتلى المنصة رئيس البلدية علي سلام الذي أكد في كلمته على أن بلدية الناصرة تقوم باحياء الفعاليات الدينية، نظرا لأهميتها وقيمتها وتأثيرها على نبض الشارع. وأضاف أن جميع الديانات تحمل لغة التسامح والمحبة وتقارب القلوب، داعيا الجميع الى محبة الآخرين والعمل معا من اجل رفع قيمة المدينة وشأنها في جميع المحافل. وأضاف "أن المجتمع العربي أحوج ما يكون الى الأخلاق الحسنة والتسامح ونبذ العنف. فالمجتمع العربي أحوج ما يكون الى الرسالة الخلقية والدينية والسمحاء وما يوحّد صفوفه، وما يرقى به من هذا العنف المستشري، وشخصية الرسول من صنعت التاريخ وحضارة العرب والاسلام". وأختتم الحفل بتقديم دروع شكر لبعض الشخصيات من الحاضرين ورجال الدين.