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فتيات عيلبون يفزن على فتيات مجد الكروم بثلاثة اشواط
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الشاغور

الديربي العربي بكرة الطائرة: فتيات عيلبون يفزن على فتيات مجد الكروم بثلاثة اشواط

الديربي العربي بكرة الطائرة بين فتيات مجد الكروم وفتيات عيلبون انتهى بفوز خارجي لفتيات عيلبون وبثلاثة اشواط نظيفة وبالنتائج : 25/23 و 25/13 و 25/15 في المباراة التي جرت في القاعة الرياضية في مجد الكروم

 

الديربي العربي بكرة الطائرة بين فتيات مجد الكروم وفتيات عيلبون انتهى بفوز خارجي لفتيات عيلبون وبثلاثة اشواط نظيفة وبالنتائج : 25/23 و 25/13 و 25/15 في المباراة التي جرت في القاعة الرياضية في مجد الكروم . الشوط الاول من المباراة كانت متكافئاً وحسم لصالح فتيات عيلبون في الرمق الاخير وبالنتيجة 25/23 . اما الشوط الثاني فكان بسيطرة فتيات عيلبون اداءً ونتيجة وانتهى بالنتيجة 25/13.


اما الشوط الثالث فقد حاول فتيات مجد الكروم العودة للمباراة الا ان فتيات عيلبون حسمن الشوط ب25 نقطة مقابل 15 نقطة فقط للمجدلاويات وحسمن اللقاء بثلاثة اشواط نظيفة. أمتاز اللقاء بالروح الرياضية العالية والمحبة بفضل العلاقات الاجتماعية المميزة بين لاعبات الفريقين .

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كلمات دلالية
فتيات عيلبون مجدالكروم
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