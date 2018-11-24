اصابة ثلاثة اشخاص بحادث طرق على مفرق طمرة

افاد شاكر ادريس من ادم مديكس:" انه اصيب ثلاثة اشخاص، بحادث طرق ذاتي على شارع 70 (مفرق منتزه طمرة)، طاقم نجمة داوود الحمراء فرع طمرة قدم العلاج الأولي للمصابين حيث وصفت اصاباتهم بالطفيفه ثم تم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج".
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