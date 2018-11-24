الجيش الاسرائيلي: الواء الكوماندوز الخاص يتدرب لتحسين جاهزيته للحرب

يجسد التمرين قدرات متقدمة والتكامل بين قدرات خاصة في سيناريوهات متغيرة ومعقدة

افاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي:" في هذه الأيام يواصل لواء الكوماندوز تمرينها الذي يستغرق 10 أيام في مناطق متفرقة من البلاد وبمشاركة وحداته الخاصة مغلان إيغوز ودوفدفان حيث تحاكي القوات سيناريوهات متنوعة من بينها القتال في جبهتيْن قتاليتيْن مختلفتيْن في قطاع غزة في مواجهة حماس وفِي الشمال ضد حزب الله. يشمل التمرين تعاون واسع مع سلاح الجو يشمل نقل حوّي للقوات والإغارة على أهداف بشكل واسع وبمساندة القوات حيث تدربت القوات على التنقل بين مناطق قتالية وجبهات قتالية بالاضافة الى القتال في مناطق مفتوحة ومبنية. يجسد التمرين قدرات متقدمة والتكامل بين قدرات خاصة في سيناريوهات متغيرة ومعقدة".





واضاف البيان:"لقد استغرق التمرين 10 أيام ويهدف الى تحسين جاهزية واستعداد قوات الكوماندوز للقتال بشكل أفضل. الحديث عن التمرين السادس على مستوى اللواء الجديد ويأتي في إطار سلسلة تمارين انتهت في الفترة الأخيرة في إطار عملية تحسين الجاهزية لحالات الطوارئ والحرب.خلال الأسبوع تفقد رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت مجريات التمرين وتحدث مع قادة الوحدات والمقاتلين المشاركين في التمرين حول التحولات التي مر بها اللواء منذ تاسيسه قبل 3 سنوات وعن التعاون النوعي بين الوحدات وجاهزيتها للحرب المقبلة.خلال زيارة رئيس الأركان قال قائد لواء الكوماندوز العميد كوبي هيلير: نحن في ذروة تمرين كبير بمشاركة كافة قادة ومقاتلي الكوماندوز. اللواء الذي تأسس قبل ثلاث سنوات يعتبر آلية جديدة لدى جيش الدفاع توفر حلول متنوعة لمختلف السيناريوهات والتهديدات. القادة والمقاتلون أتموا المهام وأثبتوا مستوى مهني عالي. التمرين يثبت استعدادها وجاهزيتها لكل سيناريو ولمواجهة كل التحديات وجميع الأعداء".

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