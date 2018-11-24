اطلاق نار في المشيرفة واصابة شاب بجراح خطيرة والشرطة تحقق

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان شابا بالعشرينات أصيب باطلاق نار في قرية مشيرفة ، مما اسفر عن اصابته بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على اثرها لتلقي العلاج . هذا وقد باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات حادثة اطلاق النار .

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