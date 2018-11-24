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كل العرب عكا والمنطقة أخبار اخبار محلية اصابة فتى من جديدة المكر بحروق بعد انسكاب زيت ساخن

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اصابة فتى من جديدة المكر بحروق بعد انسكاب زيت ساخن
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عكا والمنطقة

اصابة فتى من جديدة المكر بحروق بعد انسكاب زيت ساخن عليه

افاد مستشفى الجليل الغربي في نهاريا: انه وصل اليوم السبت فتى (13 عاما) من جديدة المكر الى المستشفى وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية، بعد انسكاب زيت ساخن عليه، ووصفت حالته بالمتوسطة.

افاد مستشفى الجليل الغربي في نهاريا:" انه وصل اليوم السبت فتى (13 عاما) من جديدة المكر الى المستشفى وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية، بعد انسكاب زيت ساخن عليه، ووصفت حالته بالمتوسطة".

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جديدة المكر
اصابة ثلاثة اشخاص بحادث طرق على مفرق طمرة
افاد شاكر ادريس من ادم مديكس: انه اصيب ثلاثة اشخاص، بحادث طرق ذاتي على شارع 70 (مفرق منتزه طمرة)، طاقم نجمة داوود الحمراء فرع طمرة قدم العلاج الأولي للمصابين حيث وصفت اصاباتهم بالطفيفه ثم تم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.

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