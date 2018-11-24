اصابة فتى من جديدة المكر بحروق بعد انسكاب زيت ساخن عليه

افاد مستشفى الجليل الغربي في نهاريا:" انه وصل اليوم السبت فتى (13 عاما) من جديدة المكر الى المستشفى وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية، بعد انسكاب زيت ساخن عليه، ووصفت حالته بالمتوسطة".

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