إطلاق النار على سجن أيالون: طلب تمديد اعتقال مشتبهين من جلجولية وإحالة آخر للحبس المنزلي

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه أنّه: "ستقوم الشرطة مساء اليوم، السبت، قرابة الساعة 18:30 بإحالة شابين (27 عاما و22 عاما) من سكان جلجولية إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وذلك لشبهة ضلوعهما بحادثة إطلاق النار على سجن أيالون وسجن هداريم. والمشتبه الثاني الذي أوقف اليوم، أُطلق سراحه وتمّ تحويله للحبس المنزليّ لمدّة 5 أيام. والتحقيقات مستمرة"، وفقا لبيان الشرطة.

وفي بيان سابق للشرطة ورد أنّه: "قامت الشرطة باعتقال مشتبهين إضافيين من جلجولية بالضلوع في إطلاق رصاص على سجن أيالون وسجن هداريم، خلال الأيام الماضية، وهما شابان (27 و24 عامًا)، صباح اليوم، لدى وصولهما إلى البلاد، قادمين من الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي، والتحقيقات لا تزال جارية. وذلك إلى جانب اعتقال اعتقال مشتبهين اثنين (23 و47 عامًا) أمس"، بحسب الشرطة.

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