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كل العرب القدس والقضاء منبر العرب خاطرة الإصدار الثاني والعشرون لندوة اليوم السابع

منبر العربHyde Park

الإصدار الثاني والعشرون لندوة اليوم السابع
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القدس والقضاء

الإصدار الثاني والعشرون لندوة اليوم السابع كتاب (عبق الكلمات)

صدر كتاب عبق الكلمات وهو الاصدار التوثيقيّ الثّاني والعشرون لندوة اليوم السّابع الثّقافيّة الأسبوعيّة في المسرح الوطنيّ الفلسطينيّ في القدس

القدس: 24-11-2018 عن دار الجندي للنّشر والتّوزيع في القدس صدر كتاب "عبق الكلمات" وهو الاصدار التوثيقيّ الثّاني والعشرون لندوة اليوم السّابع الثّقافيّة الأسبوعيّة في المسرح الوطنيّ الفلسطينيّ في القدس. ويحتوي الكتاب الذي أعدّته وحرّرته مديرة الندوة الرّوائيّة ديمة جمعة السمان، وصمّمت غلافه الفنّانة رشا السرميطي، ويقع في 194 صفحة من الحجم الكبير على نقاشات الكتب التّالية:
ديوان "أبجديات أنثى حائرة" لسماح خليفة، أشواك البراري-طفولتي لجميل السلحوت، رواية حرب وأشواق لنزهة أبو غوش، رواية هذا الرجل لا أعرفه لديمة جمعة السمان، رواية"علي-قصة رجل مستقيم" لحسين ياسين، روايتا"السيق"لليندا صندوقة، و"ملك كاليفورنيا" لميساء ادريس، قصّة الأطفال"الشجرة الباكية" لصقر السلايمة، نصوص "ميلاء" لسعاد المحتسب، رواية شبابيك زينب لرشاد أبو شاور، حفل تأبين المحامية فليتسيا لانجر، رواية "قضية في المدينة المقدسة لإسحاق الطويل، عين الحب كفيفة مجموعة قصصية لجمعة سعيد السمان، البهاء باق فينا ومعنا، إعداد المحامي محمد عليان.
ممّا يذكر أنّ ندوة اليوم السّابع ندوة ثقافيّة أسبوعيّة دوريّة انطلقت في شهر آذار –مارس-1991 في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، وتعقد جلساتها في الخامسة من مساء كلّ يوم خميس، وهي ندوة مفتوحة للجميع، وترحّب بكلّ المهتمّين بالشّأن الثّقافيّ.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com 

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