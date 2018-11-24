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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: لا أصمد في العلاقات الجدية

مجتمعSociety

شاب: لا أصمد في العلاقات الجدية
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قصة من الحياة - شاب: لا أصمد في العلاقات الجدية

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

  وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا انا شاب 29 سنة ولم اخوض علاقة جدية تدوم لأكثر من نصف عام حتى الآن، وكل مرة عم بلاقي سبب لإنهاء العلاقة، في كل مرة أتعرف عل فتاة أجدها جذابة من كل النواحي وبعد فترة أكتشف العكس، فهل هذا طبيعي؟


صورة توضيحية

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كلمات دلالية
قصة من الحياة مشكلة مجتمع علاقات
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