قصة من الحياة - شاب: لا أصمد في العلاقات الجدية

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الرسالة كالتالي:
مرحبا انا شاب 29 سنة ولم اخوض علاقة جدية تدوم لأكثر من نصف عام حتى الآن، وكل مرة عم بلاقي سبب لإنهاء العلاقة، في كل مرة أتعرف عل فتاة أجدها جذابة من كل النواحي وبعد فترة أكتشف العكس، فهل هذا طبيعي؟
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