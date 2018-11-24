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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف تعرفوا على أغرب الوظائف في العالم

كوكتيلCocktail

تعرفوا على أغرب الوظائف في العالم
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الناصرة
غيوم متفرقة
19

حيفا
غيوم متفرقة
19

ام الفحم
غائم جزئ
20

القدس
غائم جزئ
21

تل ابيب
غائم جزئ
21

عكا
غيوم متفرقة
19

راس الناقورة
غيوم متفرقة
19

كفر قاسم
غائم جزئ
21

قطاع غزة
غيوم متفرقة
17

ايلات
غائم جزئ
22
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تعرّفوا معنا على أغرب الوظائف في العالم

موظف للنوم: وهو شخص يُدفع له أجر على النوم لأغراض البحث العلمي أو من أجل اختبار الأسِرّة الجديدة

موظف للزلاجات المائية: وفي هذه الوظيفة يقوم الموظف بالذهاب إلى الحدائق المائية في العالم ويختبرها كلها ويُعطي تقرير عن كل واحدة مع ذكر ميزاتها وعيوبها

إليكم قائمة بأغرب الوظائف التي أُعلن عنها! تابعوا معنا!!

1- موظف للنوم: وهو شخص يُدفع له أجر على النوم لأغراض البحث العلمي أو من أجل اختبار الأسِرّة الجديدة إذا كانت مريحة أم لا.


صورة توضيحية

2- ماضِغ العلكة: في هذه الوظيفة يذهب العامل إلى المصنع كل يوم ويجلس ليمضغ العلكة ويراجع المنتجات والنكهات.

3-مُتذوق الشاي: في هذه الوظيفة يُشترط على المتقدمين لها أن يكونوا على دراية بكل أنواع الشاي ويقوم الموظف بشرب 200 كوب تقريبا، ويُطلب منه أن يسافر إلى العديد من الأماكن في العالم ليتعرف على النكهات الجديدة.

4- موظف "مُتعقِب المجرمين": وهو شخص يُكَلَف بالبحث عن مجرم أو هارب مقابل مبلغ من المال.

5- مدرب يعلم الكلاب كيفية ممارسة رياضة التزلج وركوب الأمواج مقابل أجر مادي.

6- موظف للزلاجات المائية: وفي هذه الوظيفة يقوم الموظف بالذهاب إلى الحدائق المائية في العالم ويختبرها كلها ويُعطي تقرير عن كل واحدة مع ذكر ميزاتها وعيوبها، و يأخذ راتبه لكي يأخذ أجازة في مختلف الأماكن السياحية.

7- غواص توصيل بيتزا تحت الماء: وهذه الوظيفة أُعلن عنها في فلوريدا، لتوصيل البيتزا الى فندق موجود تحت الماء.

8- عامل يجمع كرات الجولف.

9- عامل ينظف مسرح الجريمة.

10-عامل يختبر مدى جودة الأثاث.

11-موظف يستخلص السموم من الثعابين لاحتياج شركات الأدوية اليها وتحتاج هذه الوظيفة إلى شخص يتسم بالشجاعة، وتعد هذه الوظيفة هي أغرب وأخطر وظيفة على الاطلاق.

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