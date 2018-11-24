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دير الأسد: الحاج حسين حسن صفي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج ابو خالد حسين حسن صفي من قرية دير الاسد عن عمر يناهز 82 عاما، وسيشيّع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة.

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سخنين: إصابة عامل سقط عن ارتفاع
أصيب عامل ، ظهر اليوم السبت، بجراح بعد سقوطه عن ارتفاع في مدينة سخنين، حيث وصفت حالته بالمتوسطة

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