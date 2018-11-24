ما لم تعرفه عن توت عنخ آمون.. الملك الذي حكم مصر في سن 9 سنوات

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ما يميز مقبرة توت عنخ آمون أنها مقبرة كاملة، حيث تم اكتشافها لأول مرة بدون أن يلمسها احد من قبل، لذا فهي تقدم العديد من المعلومات الاستكشافية عن الملك توت عنخ آمون الشاب، حيث تم فتحها بعد مرور 32 قرنا على وفاته. وتسلم توت عنخ آمون حكم مصر في سنة التاسعة من عمره، بعد موت والده اخناتون.

كيف مات الملك توت عنخ آمون

بعد دراسات كثير، تم اكتشاف أن توت عنخ أمون مات وهو في سن الـ 19، حيث تعرض للقتل، وذلك لوجود فتحة في اعلى جمجمته، حيث تعرض إلى ضربة بآلة حادة في رأسه أدت إلى وفاته.

أهم محتويات مقبرة توت عنخ آمون

يعتبر اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من اعظم الاكتشافات الأثرية، حيث ضمت مجموعة كبيرة جدا من القطع الذهبية الرائعة، بالإضافة إلى أكثر من 350 قطعة أثرية تم اكتشافها من مقتنيات الملك الشخصية فقط، أهمها القناع الذهبي الذي كان موضوعا على وجه المومياء وقت اكتشافها، ثم التابوت الذهب الخالص من بين ثلاثة توابيب اخرى، ثم خنجر الملك الذي استخدمه ليقتل به الوحوش البرية والأشرار في العالم الآخر.

ومن محتويات مقبرة توت عنخ آمون العرش الذهبي للملك، الذي يعتبر العرش الوحيد الموجود لحكماء مصر القدامى وأيضا العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون وأبواق الفضة والنحاس. وأيضا التمثال الخشبي الذي يجسد الملك وهو عادة كان يستخدمه ليضع الملابس عليه.

توت عنخ آمون وحكم لمصر

في بداية حكم الملك توت عنخ آمون حدثت ثورة احتجاجات على نقل العاصمة من طيبة إلى أخت آمون بالمنيا، والذي فعل هذا اخناتون والعمل على توحيد آلهة مصر من بينهم الإله آمون، واستمرت الاحتجاجات ثلاثة أعوام، وبضغط من الوزير، عمل توت عنخ آمون على رفع الحظر عن عبادة الآله في مصر، وخلال فترة حكم الملك توت عنخ آمون كثر الطامعين في الاستيلاء على عرش مصر، ومن بينهم الوزير خير خيرو حيث وجد في مقبرته خاتم يحمل اسم ارملة توت عنخ آمون مما يعنى انه تزوج أرملته، وتظل محتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون والقطع الذهبية موجودة في المتحف المصري بالقاهرة.

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