اختفاء آثار الشابة يارا نشأت أيوب (16 عامًا) من الجش ومناشدة بالمساعدة للبحث عنها

الشابة المفقودة يارا نشأت أيوب
يارا خرجت من منزلها حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً (23.11.2018) ولم تعد حتى الآن
علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه اختفت، مساء أمس الجمعة، آثار الشابة يارا نشأت أيوب (16 عامًا) من بلدة الجش. وذكرت مصادر أنّ "يارا خرجت من منزلها حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً (23.11.2018) ولم تعد حتى الآن". وناشدت العائلة بالمساعدة في العثور على الشابة، وعليه يرجى ممّن رآها أو يملك معلومات عن مكان تواجدها الاتّصال بوالدة يارا السيدة جميلة على الرقم: 0502665106.
وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال ما يلي:"تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة في العثور على الشابة المفقودة يارا أيوب (16 عامًا) من الجش، والتي اختفت آثارها أمس 23.11.2018 وشوهدت للمرة الأخيرة في مخبزة بالبلدة قرابة الساعة 17:00 واختفت آثارها منذ ذلك الحين".
وتابعت الشرطة:"مواصفات الشابة: ضعيفة البنية، طولها 160 سم، عيناها سوداوتان وشعرها ناعم أسود، وكانت ترتدي عند رؤيتها لاخر مرة بنطال جينز غامق ومعطفًا أسود وقبعة باللونين الأسود والأبيض". واختتم بيان الشرطة:"على كل من يملك معلومة حول مكان تواجد الشابة المفقودة الاتصال على بدالة الشرطة 100 أو على مركز شرطة صفد 046978444"، إلى هنا البيان.
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