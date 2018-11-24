إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في حادث طرق على مفرق الرامة وإغلاق شارع 85

صور من مكان الحادث
تسبب الحادث بازدحامات مرورية وتمّ اغلاق شارع 85 باتجاة الغرب
أفاد مراسل موقع العرب أنّ حادث طرق مروع وقع ظهر اليوم، السبت، على مفرق الرامة بين سيارتين خصوصيتين، ما أسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة الخطورة. وقد وصلت الطواقم الطبيّة إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي لمصاب بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسطة، وتمّ نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا ووصلت إلى مكان الحادث قوات من الشرطة وباشرت التحقيقات، إلى جانب توجيه حركة السير حيث تسبب الحادث بازدحامات مرورية وتمّ اغلاق شارع 85 باتجاة الغرب.
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