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كل العرب الرامة والمنطقة أخبار اخبار محلية إصابتان في حادث طرق على مفرق الرامة

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إصابتان في حادث طرق على مفرق الرامة
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
20

حيفا
غيوم متناثره
20

ام الفحم
غيوم متفرقة
19

القدس
غيوم متفرقة
19

تل ابيب
غيوم متفرقة
19

عكا
غيوم متناثره
20

راس الناقورة
غيوم متفرقة
20

كفر قاسم
غيوم متفرقة
19

قطاع غزة
غيوم متفرقة
19

ايلات
غيوم متفرقة
18
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الرامة والمنطقة

إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في حادث طرق على مفرق الرامة وإغلاق شارع 85

أفاد مراسل موقع العرب أنّ حادث طرق مروع وقع ظهر اليوم، السبت، على مفرق الرامة بين سيارتين خصوصيتين، ما أسفر عن إصابة شخصين


صور من مكان الحادث

تسبب الحادث بازدحامات مرورية وتمّ اغلاق شارع 85 باتجاة الغرب

أفاد مراسل موقع العرب أنّ حادث طرق مروع وقع ظهر اليوم، السبت، على مفرق الرامة بين سيارتين خصوصيتين، ما أسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة الخطورة. وقد وصلت الطواقم الطبيّة إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي لمصاب بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسطة، وتمّ نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا ووصلت إلى مكان الحادث قوات من الشرطة وباشرت التحقيقات، إلى جانب توجيه حركة السير حيث تسبب الحادث بازدحامات مرورية وتمّ اغلاق شارع 85 باتجاة الغرب.

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