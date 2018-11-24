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لجنة عين رافا تستقبل رئيسها علاء برهوم
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القدس والقضاء

لجنة عين رافا تستقبل رئيسها المنتخب الجديد علاء برهوم

بدأت لجنة عين رافا امس الخميس برئاسة السيد علاء برهوم بمزاولة اعمالها، وفي بداية الجلسة كرّم أعضاء اللجنة السابقة المنتهي عملهم

"لجنة عين رافا المنتخبه بحلتها الجديدة "

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن اللجنة ال محلية في عين رافا، جاء فيه: "بدأت لجنة عين رافا امس الخميس برئاسة السيد علاء برهوم بمزاولة اعمالها، وفي بداية الجلسة كرّم أعضاء اللجنة السابقة المنتهي عملهم وهم الاخ عزام برهوم، الاخ ممدوح برهوم، الاخ موسى برهوم، والاخ يعقوب على عملهم الدؤوب طوال فترة عملهم باللجنة وعلى وقتهم الثمين الذي كرسوه لخدمة البلد وعملهم التطوعي للجنة والبلد على حد سواء".

وتابع البيان: "وخلال الجلسة، تمت الموافقة على عدة لجان وعدة وظائف منبثقة عن اللجنة المحلية لتقوم بخدمة البلد بعدة مجالات كالآتي :
- لجنة السياحة والتطوير برئاسة السيد رائد برهوم وهو ايضا الناطق الرسمي باسم اللجنة المحلية.

- لجنة التعليم برئاسة السيد مالك برهوم.

- لجنة التعليم الامنهجي والرفاه برئاسة السيد محمد ربحي برهوم.

- لجنة المباني العامة والماء برئاسة السيد رمزي برهوم.

- لجنة الأمن والطواريء برئاسة السيد علاء برهوم .

- لجنة الخارطة الهيكلية برئاسة السيد محمد محمود برهوم.

- لجنة الاصلاح برئاسة السيد رمزي برهوم".

هذا، وأضاف البيان: "وقد قام السيد رائد برهوم بالتعقيب على ذلك بقوله: نحن بعون الله نسير بطريق جديد مررنا بمرحلة انتخابية مشحونة بعض الشيء آن الأوان لأن نطرح الخلافات جانبا وان نلتف كلنا يدا واحدة لمصلحة بلدنا العزيز، هذه اللجان التي انشأت من اجل مزاولة العمل بمهنية كل من يرغب بالانضمام لإحدى هذه اللجان ويجد بنفسه الكفائة ورغبة في خدمة البلد عليه التوجه الى رئيس اللجنة المختصة او للسكرتارية للانضمام اليها، وكما لا ننسى ما وعدناه قبل ال انتخابات بكل ما يخص لتعزيز الدور النسائي بالقرية وسنقوم لاحقا بتقديم دعوة لعقد اجتماع بما يخص هذا الموضوع"، إاى هنا البيان.

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