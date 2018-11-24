الفنان جلال خطيب يطلق اغنية جديدة التي تحمل اسم كل الاوقات‎

أطلق الفنان جلال خطيب ، اغنية جديدة التي تحمل اسم "كل الاوقات"، حيث حققت خلال اسبوع من إطلاقها نسبة مشاهدة عالية على مواقع الفيديوهات اليوتيوب

الاغنية من كلمات : جمال حسين ، تسجيل وتوزيع:عنان ابو زيدان

اغنية "كل الاوقات" جاءت مختلفة سواء من خلال اللحن أو اختيار الكلمات البسيطة والسهلة وكذا الرومانسية



حملت ألاغنية بين طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً في استخدام كلمات ومعان مرهفة الحس، أما من الناحية الموسيقية ولحن ال أغنية ، بطريقة جميلة ومميزة، تدخل إلى القلب دون استئذان نتيجة سلاسة وبساطه الأغنية



الفنان جلال خطيب

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