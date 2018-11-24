أمستردام: مدينة الحب في هولندا من أجمل المدن الأوروبية



أمستردام نهر أمستل

تشتهر المدينة بقنواتها المائية، ومنازلها الجميلة، ومحلاتها ومقاهيها التي تضج بال حياة

لقبت أمستردام عاصمة هولندا ب مدينة الحب، تعتبر أمستردام من أجمل المدن الأوروبية وأكثرها رومانسية، فهي تعتبر مدينة تضجّ بالحياة فيما شوارعها تنبض بالجمال. وتحفل المدينة الهولندية الكبرى أمستردام بجماليات لا تنتهي، تبدأ بالطقس ولا تنتهي بالطبيعة الخلابة، والعنصر البشري الفاعل والمنفتح فكرياً وحضارياً. وتعتبر عاصمة هولندا وإحدى أهم مدنها السياحية وأكثرها ازدهاراً، بحيث تضم الكثير من مناطق الجذب السياحي التي تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم. تشتهر المدينة بقنواتها المائية، ومنازلها الجميلة، ومحلاتها ومقاهيها التي تضج بالحياة، إضافة إلى المتنزّهات، والمتاحف، والأماكن الترفيهية، والفنادق الراقية والمطاعم وكل ما يخطر في بالك لجعل رحلتك السياحية الى هذه المدينة تجربة فريدة لا تُنسى.





نقدم لكم افضل الاماكن السياحية التي يجب عليكم زيارتها، و هي اماكن جميلة جداً قل ما تجدون مثلها في اوروبا:

الإبحار في قنوات المدينة المائية: على الزائر عدم تقويت فرصة ركوب الزوارق الموجودة بأطياف لونية وأحجام عدة، والتي تصل بين أجزاء المدينة القديمة والحديثة، عبر قنوات مائية ممتلئة بالمياه الرائقة.



متاحف أمستردام: لعل ما من مدينة تزخر بالمتاحف بقدر أمستردام، ولعل واحداً من بين أشهرها وأكثرها ثراءً فنياً متحف ريمبرانديت هاوس. اجعلي من ضمن برنامجكِ اليومي رحلة لمتحف ما ولا تفوّتي فرصة رؤية هذا الإرث الفني الزخم.

القصر الملكي: يعدّ القصر الملكي في أمستردام Royal Palace of Amsterdam من معالم المدينة الأكثر شهرةً، وهو يقع في ساحة دام. إنه واحد من ثلاثة قصور موضوعة في تصرف العاهل الملكي، وهو قصر تاريخي يعود إلى القرن الثامن عشر، وكان مقراً أثناء حكم لويس بونابرت، شقيق نابليون بونابرت.

مقاهي أمستردام: واحدة من بين الأشهر عالمياً؛ نظراً لمساحة الحرية الكبيرة التي تمنحها للمرتادين من حيث الطلبات التي بوسعهم الحصول عليها، بالإضافة للمسة الثقافية الموجودة فيها، والتي تشي بتاريخ المدينة ونمطها الفكري والفني والثقافي.

حديقة حيوان أرتيس: تقع حديقة أرتيس للحيوانات Natura Artis Magistra في قلب مدينة أمستردام، وهي الأقدم بين حدائق الحيوانات في هولندا، إذ يعود تأسيسها إلى العام 1838. تضم الحديقة العديد من الحيوانات، مثل الزواحف على اختلاف أنواعها، والأسماك، والطيور، والثدييات والحشرات وغيرها الكثير.



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