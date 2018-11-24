اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة رأي حر مقالات بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد

رأي حرOpinions

بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
ضباب
14

حيفا
ضباب
14

ام الفحم
ضباب
14

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
ضباب
14

راس الناقورة
ضباب
15

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
مطر خفيف
16

ايلات
غيوم متفرقة
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

بالتربية الأخلاقية نرتقي/ بقلم: الأستاذ أحمد القاسم محاميد

اذا أردنا قياس نجاح الأمم والشعوب والحضارات المختلفة فان وحدة القياس الدقيقة وذات المصداقية العالية هي التربية الأخلاقية

أحمد القاسم محاميد في مقاله:

السعادة الحقيقية بكثرة المهذبين من أبناء المجتمع، وعلى مقدار الأفراد ذوي التربية والأخلاق ترتقي الشعوب والأمم، كلما ازددنا أخلاقا، زادتنا أخلاقنا سعادة ورقي

اذا اردنا الاصلاح والفلاح للأمم والشعوب، علينا أن نجتهد بنشر ثقافة التربية الأخلاقية

اذا أردنا قياس نجاح الأمم والشعوب والحضارات المختلفة فان وحدة القياس الدقيقة وذات المصداقية العالية هي التربية الأخلاقية، لأنها الأساس المتين الذي تبنى عليه عظمة الأمم وارتقاؤها، فما ارتقت الأمم والشعوب في العالم القديم أو الحديث الا بسبب ارتقاء أخلاق أفرادها، بالأخلاق نرتقي وبها نقتدى ونقتدي.
ليست السعادة بارتفاع البنيان ولا بتشييد ناطحات السحاب، ولا بتطوير وانشاء المسطحات الخضراء، ولا بكثرة الذهب والأموال، ولا بتوفر الموارد الطبيعية من غاز وبترول، ولا بالمناصب المرموقة ولا بالشهادات الجامعية، انما السعادة الحقيقية بكثرة المهذبين من أبناء المجتمع، وعلى مقدار الأفراد ذوي التربية والأخلاق ترتقي الشعوب والأمم، كلما ازددنا أخلاقا، زادتنا أخلاقنا سعادة ورقي.
لو ألقينا نظرة خاطفة وسريعة عبر نوافذ التاريخ الواسعة والمختلفة لرأينا أن الاسلام انتشر في أكبر دولة اسلامية في العالم (إندونيسيا) في الفترة الحالية عن طريق الأخلاق الحسنة والصدق والأمانة، وعن طريق التعاليم الاسلامية المنصفة والعادلة التي تحض على الفضائل والخيرات والأخلاق الحميدة، القوا معي نظرة أخرى عبر نافذة ظهور الاسلام وانتشاره في بلاد المشرق وبلاد الاندلس، فقد كان للإسلام دين العلم والأخلاق الحسنة دور هام في ارتقاء الأمم التي انتشر بها العلم والآداب، فامتد سلطانها وبزغ فجرها وسطع نجمها واكتمل بدرها، وانتشرت ألوية حضاراتها على جميع العالم، وبقيت كذلك حتى دب دبيب الفساد الأخلاقي في نفوس أهلها، فهلك سلطانها، واختفى نجمها، وانهارت حضاراتها، فحقت عليها القول " واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا". ( الاسراء، 16)، فالفساد الأخلاقي يفتك الشعوب ويدمر الأمم.
اذا اردنا الاصلاح والفلاح للأمم والشعوب، علينا أن نجتهد بنشر ثقافة التربية الأخلاقية، وذلك عن طريق الدين الى جانب العلم، فالعلم وحده لا يكفي، والدين هو منبع الآداب ومنبع الأخلاق الحسنة والصحيحة، وهو الأساس المتين والرافعة للتربية الأخلاقية للعالم بأسره، والرجوع الى عظمة الخالق القدير، خالق الكائنات وعالم السرائر المدفونة في أعماق القلوب هو أقوى عامل في اصلاح الأخلاق، بل هو الأساس الوحيد لنجاح الأفراد وارتقاء الأمم، فالإيمان أولا ومن ثم بإمكاننا أن نرتقي بالأخلاق.
أم الفحم

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أحمد القاسم محاميد تربية ام الفحم مقال رأي حر
اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الناصرة
اندلع حريق داخل شقة سكنية في مدينة الناصرة الليلة الماضية وطواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الاول من مبنى سكني مكون من 6 طوابق

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
أحمد القاسم محاميد
بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد
قيس يوسف ناصر
كيف يعرف المواطن ما يحاك على أرضه؟/ قيس ناصر
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab