المعالي تقيم حفل توزيع الحواسيب على طلاب الجامعات من الجليل ،المثلث والنقب



خلال الحفل

تحدث البرفيسور خالد عرار عن المحفزات التي تزيد من نسبة الطلاب العرب في الجامعات

وصل بيان الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن جمعية المعالي للتغيير المجتمعي جاء فيه ما يلي: "أقامت جمعية المعالي للتغيير المجتمعي السبت 17.11 حفل توزيع 50 حاسوبا تحت رعاية البروفيسور المؤسس خالد عرار وبمشاركة الدكتور يوسف مشهرواي في مدرسة الرازي الاعدادية في ام الفحم , حيث وزعت الجمعية 50 حاسوبا على طلاب الجامعات من الجليل ،المثلث و النقب ".



وأضاف البيان: "افتتح الحفل بايات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ احمد مصطفى، ثم تحدث البرفيسور خالد عرار رئيس كلية القاسمي واحد مؤسسي جمعية المعالي، عن المحفزات التي تزيد من نسبة الطلاب العرب في الجامعات، كما تطرق الى بعض الابحاث الاكاديمية التي تشير عن ارتفاع نسبة المنتسبين للتعليم الاكاديمي، مبينًا اهمية الانتساب لهذا المجال لتغيير المجتمعات. وتحدث الدكتور يوسف مشهرواي رئيس لجنه التوجيه للطلاب العرب في جامعة تل ابيب، عن العقبات التي تواجه الطلاب العرب في الجامعة مما يجعل نسبة تسربهم في السنة الأولى تصل الى 40%".

وتابع البيان: "ثم تحدث الاستاذ يوسف عارف مدير عام جمعية المعالي ومبادر مجتمعي واقتصادي عن برامج الجمعية المتنوعة، كالمنح الدراسية ومنحة الحاسوب لكل طالب جامعي ومحاضرات التوجيه الاكاديمي والمهني لطلاب المرحلة الثانوية، واشار على مشروع الوقف التعليمي الذي يتضمن معهد كومباس للبسيخومتري. ثم تحدث الاستاذ خليل شدافنة باسم الطلاب حيث شكر الجمعية، على دعمها واهتمامها في مجتمعنا العربي في البلاد وخاصة شريحة الطلاب الجامعيين".

واختتم البيان: "وفي نهاية الحفل تم تكريم ثلة من الشخصيات الاكاديمية الفاعلة في المجتمع العربي، كالمربي محمد عادل محاميد على تعاونه مع الجمعية. هذا وقد تولى عرافة الحفل الاستاذ عماد غانم الذي شكر اخيرا كل الحضور وخاصة مدير مدرسة الرازي الاستاذ محمد مروح على استضافته هذا الحفل المبارك". الى هنا نص البيان.

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