لجنة العمال في بلدية أم الفحم تكرّم رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان



صور من حفل التّكريم

اختتم حفل التكريم بكلمة للمحتفى به رئيس بلدية ام الفحم لدورتين رئاسيتين متتاليتين الشيخ خالد حمدان، والذي شكر الحضور من موظفي البلدية ولجنة العمال التي قامت على هذا الحفل وهذا التكريم

في خطوة مباركة ولفتة رائعة، كرّمت لجنة العمال في بلدية أم الفحم رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان، عرفاناً منهم على ما قدمه لمدينة ام الفحم ولبلدية ام الفحم على مدار عشر سنوات، حيث جرى حفل التكريم في قاعة مسرح وسينماتيك ام الفحم – المركز الجماهيري – حضره مئات العاملين في البلدية، فيما قام على عرافة الحفل بإبداع وتميّز الأستاذ محمود توفيق سالم – عضو لجنة العمال.

وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ يوسف ادريس. تحدث بعدها السيد احمد محمود جبارين – مدير الموارد البشرية وسكرتير البلدية – والذي ذكر التاريخ الطويل والسنوات الطويلة التي عرف من خلالها الشيخ خالد حمدان ومزاياه وصفاته وتعامله الحسن وأخلاقه الرائعة، سواء خلال عمله في الجانب الدعوي او الجماهيري او في البلدية، والتأكيد على أن سياسة الشيخ خالد في البلدية كانت إعطاء كل قسم أو جناح صلاحياته المستقلة خاصة فيما يتعلق بآلية التوظيف واستقلالية القرار دون تدخل من رئيس البلدية لأي توظيف كان على مدار عشر سنوات.

ثم تحدث السيد ياسين ابو رعد – رئيس لجنة العمال في بلدية ام الفحم – والذي تطرق في كلمته للجلسات التي كانت مع الشيخ خالد حمدان، لصالح الموظفين وحقوقهم، وأنه لم يكن أبدا حجر عثرة أمام الموظفين وحصولهم على حقوقهم المشروعة، بل انه كان يسعى لذلك ما استطاع اليه سبيلاً. وأنهم في أحلك الظروف وأصعبها عملوا سوياً على أن لا يصلوا لإعلان نزاع عمل، إنما الوصول الى حلول ترضي كافة الأطراف.

بعد ذلك كانت كلمة الأستاذ بلال ظاهر – القائم بأعمال رئيس البلدية خلال السنوات الخمس الماضية، والذي أسهب في تعامل الشيخ خالد حمدان المميز والرائع والمواقف التي لا تنسى معه كرئيس بلدية وإصراره على تحصيل الحقوق والميزانيات وتقديم الخدمات للمواطن.

جاء بعدها فقرة التكريم التي تم خلالها تكريم الشيخ خالد حمدان بدرع مقدم باسم لجنة العمال في البلدية، كما تم التكريم للشيخ من قبل الاستاذ بلال ظاهر والمحامي رائد كساب، وكذلك من قبل السيد محمد صالح باسم إدارة المركز الجماهيري، بالإضافة لعدد من الموظفين الذين أبوا إلا أن يكون لهم سهم في هذا التكريم عرفاناً منهم وشكراً للشيخ خالد حمدان، لما أبداه من حسن تعامل وابتسامة دائمة تجاههم.

واختتم حفل التكريم بكلمة للمحتفى به رئيس بلدية ام الفحم لدورتين رئاسيتين متتاليتين الشيخ خالد حمدان، والذي شكر الحضور من موظفي البلدية ولجنة العمال التي قامت على هذا الحفل وهذا التكريم، مثمناً هذه الخطوة من طرفهم تجاهه، ثم قدم نصائحه القيّمة للموظفين وعلى رأس تلك النصائح إتقان العمل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحبّ اذا عمل احدكم عملاً أن يتقنه"، ثم أوصاهم بحسن استقبال المواطنين المراجعين لدى موظفي البلدية، وضرورة الابتسامة الدائمة أمام هذا المواطن، حتى لو لم تحل مشكلة هذا المواطن، فالخلق الحسن والابتسامة لهما الأثر الكبير على نفوس المواطنين. واختتم بالقول: هذه البلدية كانت محطة أخرى في حياتي ونلتقي معكم في محطات أخرى خدمة لبدنا وأهلنا في ام الفحم.

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