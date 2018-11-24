الناصرة: إفتتاح مسابقة معرفة الكتاب المقدس

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المسؤولين عن المسابقة القطرية لمعرفة الكتاب المقدس، جاء فيه ما يلي:"بحضور غبطة البطريرك ميشيل صباح، سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي اللاتيني العام في القدس، سيادة المطران رياح ابو العسل، قدس الاب حنا كلداني النائب البطريركي للاتين في البلاد، الاب امجد صباره كاهن رعية اللاتين ومندوب عن الاباء الفرنسيسكان، السيد نمر ناصر رئيس الهيئة التمثيلية لمجلس الطائفة ألأرثوذكسية وعدد كبير من الاباء الاجلاء والراهبات الفاضلات وجمهور كبير من الحضور، احتفل مساء الجمعة في مركز القديس انطون في الناصرة، بافتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، وذلك تحت رعاية حراسة الأراضي المقدسة، بطريركية الروم الارثوذكس، البطريركية اللاتينية في القدس، مطرانيه الروم الملكيين الكاثوليك، مطرانيه حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، مطرانيه القدس الأسقفية الانجيلية، مطرانيه الأقباط ألأرثوذكس مكتب المدارس الكاثوليكية، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس الناصرة".