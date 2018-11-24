اليوم في الدوري الاسباني: قمة ساخنة بين أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد يواجه إيبار



لاعبو برشلونة

يشهد لقاء برشلونة وأتلتيكو عودة دييغو كوستا لصفوف الفريق المدريدي بعد تعافيه من إصابة في القدم

يتطلع الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريـال مدريد لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يلتقي فريقه ريـال مدريد مع إيبار اليوم السبت

يلتقي نادي برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد في قمة ساخنة، اليوم السبت عند الساعة 21:45، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. فيما تنتظر نادي ريال مدريد مهمة صعبة أمام ايبار عند الساعة 14:00.

ويشهد لقاء برشلونة وأتلتيكو عودة دييغو كوستا لصفوف الفريق المدريدي بعد تعافيه من إصابة في القدم، ويأمل أتلتيكو أن يستعيد كوستا مستواه المعهود بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي. وخاض كوستا 18 مباراة في الدوري الإسباني دون تسجيل أي هدف، حيث يرجع آخر هدف له إلى فبراير (شباط) الماضي في شباك إشبيلية. ولكن كوستا نجح في هز الشباك في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع المهاجم الدولي إلى معرفة طريق الشباك مجددا عندما يلتقي أتلتيكو صاحب المركز الثالث مع ضيفه برشلونة المتصدر. وفشل كوستا في هز شباك برشونة خلال 12 مواجهة خاضها أمام النادي الكاتالوني سواء بقميص أتلتيكو أو رايو فايكانو وبلد الوليد.



لاعبو أتلتيكو مدريد



وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: «إنه يمنحنا القوة الجسدية والذهنية». وأضاف: «إنه شخصية مهمة وحماسه ينتقل إلى الجماهير، لزملائه وللجهاز الفني». ولكن كوستا بات في حاجة ماسة لاستعادة حاسة التهديف، خاصة أن أتلتيكو يعاني من أزمة حقيقية في تسجيل الأهداف، إذ سجل 16 هدفا في الموسم الحالي مقارنة ببرشلونة الذي سجل 34 هدفا. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو. وبجانب كوستا فإن سيميوني سيكون سعيدا أيضا باستعادة جهود ستيفان سافيتش ولوكاس هيرنانديز من الإصابة. لكن الشكوك تحوم حول مشاركة مدافع أوروغواي جوزيه ماريا خيمينيز بينما تأكد غياب مواطنه دييغو غودين.

وتعافى البرازيلي فيليب كوتينيو من الإصابة ولكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لم يقرر بعد ما إذا كان سيشرك اللاعب منذ البداية أم سيدفع به من على مقاعد البدلاء. وتعرض إيفان راكيتيتش للإيقاف بعد طرده أمام ريـال بيتيس ومن المتوقع أن يشارك أرتورو فيدال بدلا منه. ويتنافس الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مع البرازيلي مالكوم على المشاركة أمام أتلتيكو. وقال مالكوم في تصريحات لتلفزيون برشلونة: «أريد أن ألعب المباريات الصعبة وأن أظهر للمدرب إمكاناتي وأحقيتي في اللعب».



لاعبو ريال مدريد



من جهة أخرى، يتطلع الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريـال مدريد لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يلتقي فريقه ريـال مدريد مع إيبار اليوم السبت. ويحتل الريـال المركز السادس ولكن الفريق يمتلك قدرا مضاعفا من الثقة مما يرشحه للفوز مرة أخرى على إيبار. ويفتقد الريـال جهود كاسيميرو وناتشو فيرنانديز أمام إيبار للإصابة. ولكن القائد سيرخيو راموس شارك في التدريبات الأربعاء وبات جاهزا للمشاركة مع النادي الملكي.

وثبَّت ريـال مدريد سولاري في منصبه وبعقد حتى 2021 بعد العلامة الكاملة في 4 مباريات قاده خلالها في فترة التعيين المؤقت خلفا لجولن لوبيتيغي المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة التي حققها النادي الملكي خصوصا الخسارة المذلة أمام برشلونة في الكلاسيكو 1 - 5 والتي كانت الرابعة في 5 مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز. واستفاد سولاري من خبرته مع فريقي الشباب والرديف (كاستيا) وانتشل النادي الملكي من كبوته، فقاده إلى فوز ساحق على مضيفه مليلية 4 - صفر في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الكأس، ثم على ضيفه بلد الوليد 2 - صفر في الدوري المحلي، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي 5 - صفر في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يطيح بمضيفه سلتا فيغو 4 – 2، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن برشلونة إلى أربع نقاط (20 مقابل 24). ويأمل ريـال مدريد في أن يسير سولاري على خطى المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي سلك طريق الفريق الرديف «كاستيا» قبل تولي مهام المدير الفني للفريق الأول ويقوده إلى نجاحات عدة أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في الأعوام الثلاثة الأخيرة.



ميسي



كريم بنزيما



أنطوان جريزمان

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