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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

رياضة وشبابSports

أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غائم جزئ
17

ام الفحم
غائم جزئ
17

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
18

عكا
غيوم متفرقة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
18

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
غيوم متفرقة
18

ايلات
مطر خفيف
17
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جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 24.11.2018، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز
 17:00 إيفرتون - كارديف سيتي 
17:00 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 
17:00 وست هام يونايتد - مانشستر سيتي 
17:00 واتفورد - ليفربول
17:00 فولهام - ساوثهامتون 
17:00 برايتون - ليستر سيتي 
19:30 توتنهام هوتسبير - تشيلسي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
 14:00 إيبار - ريال مدريد 
17:15 فالنسيا - رايو فاليكانو 
19:30 هويسكا - ليفانتي 
21:45 أتلتيكو مدريد - برشلونة
الدوري الإيطالي الدرجة A
 16:00 أودينيزي - روما 
19:00 يوفنتوس - سبال 
21:30 انتر ميلان - فروسينوني
الدوري الألماني الدرجة الأولى
 16:30 هيرتا برلين - هوفنهايم 
16:30 بايرن ميونيخ - فورتونا دوسلدورف 
16:30 فولفسبورج - لايبزيج
16:30 ماينز 05 - بو روسيا دورتموند
16:30 أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت 
19:30 شالكه 04 - نورنبيرغ 
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
 18:00 باريس سان جيرمان - تولوز
21:00 نانت - أنجيه 
21:00 ستراسبورج - نيم أولمبيك 
21:00 كان - موناكو
21:00 ديجون - بوردو 
21:00 ستاد ريمس - جانجون

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