جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 24.11.2018، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

17:00 إيفرتون - كارديف سيتي

17:00 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس

17:00 وست هام يونايتد - مانشستر سيتي

17:00 واتفورد - ليفربول

17:00 فولهام - ساوثهامتون

17:00 برايتون - ليستر سيتي

19:30 توتنهام هوتسبير - تشيلسي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00 إيبار - ريال مدريد

17:15 فالنسيا - رايو فاليكانو

19:30 هويسكا - ليفانتي

21:45 أتلتيكو مدريد - برشلونة

الدوري الإيطالي الدرجة A

16:00 أودينيزي - روما

19:00 يوفنتوس - سبال

21:30 انتر ميلان - فروسينوني

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 هيرتا برلين - هوفنهايم

16:30 بايرن ميونيخ - فورتونا دوسلدورف

16:30 فولفسبورج - لايبزيج

16:30 ماينز 05 - بو روسيا دورتموند

16:30 أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت

19:30 شالكه 04 - نورنبيرغ

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

18:00 باريس سان جيرمان - تولوز

21:00 نانت - أنجيه

21:00 ستراسبورج - نيم أولمبيك

21:00 كان - موناكو

21:00 ديجون - بوردو

21:00 ستاد ريمس - جانجون

إقرا ايضا في هذا السياق: