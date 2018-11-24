جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 24.11.2018، وهي على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
17:00 إيفرتون - كارديف سيتي
17:00 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس
17:00 وست هام يونايتد - مانشستر سيتي
17:00 واتفورد - ليفربول
17:00 فولهام - ساوثهامتون
17:00 برايتون - ليستر سيتي
19:30 توتنهام هوتسبير - تشيلسي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 إيبار - ريال مدريد
17:15 فالنسيا - رايو فاليكانو
19:30 هويسكا - ليفانتي
21:45 أتلتيكو مدريد - برشلونة
الدوري الإيطالي الدرجة A
16:00 أودينيزي - روما
19:00 يوفنتوس - سبال
21:30 انتر ميلان - فروسينوني
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 هيرتا برلين - هوفنهايم
16:30 بايرن ميونيخ - فورتونا دوسلدورف
16:30 فولفسبورج - لايبزيج
16:30 ماينز 05 - بو روسيا دورتموند
16:30 أوجسبورج - آينتراخت فرانكفورت
19:30 شالكه 04 - نورنبيرغ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 باريس سان جيرمان - تولوز
21:00 نانت - أنجيه
21:00 ستراسبورج - نيم أولمبيك
21:00 كان - موناكو
21:00 ديجون - بوردو
21:00 ستاد ريمس - جانجون
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