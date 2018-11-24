اناقة صبا مبارك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في القاهرة



صبا مبارك



صبا مبارك أبهرت العيون بإطلالة حمراء ساحرة من تصميم السوري رامي العلي

تألقت النجمة الأردنية صبا مبارك بإطلالاتين ساحرتين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أطلت بالحفل الافتتاحي بفستان مميز لمّع باللونين الأسود والأخضر، حمل توقيع مصمم الأزياء الأردني ليث معلوف، لتعود وتبهر العيون مرة أخرى بإطلالة حمراء ساحرة من تصميم السوري رامي العلي خلال عرض ال فيلم المصري ليل خارجي ضمن فعاليات المهرجان.

وحازت إطلالة صبا الثانية بالاحمر الاعجاب على قدر كبير، لتصبح حديث مواقع التواصل، حيث أبرز الإطلالة أنوثتها وجمالها ورشاقتها، وبدت جذابة ومثيرة في أن.

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