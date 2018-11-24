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كل العرب فنانين فن عربي أحلام تستعد لإحياء اليوم الوطني للإمارات

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أحلام تستعد لإحياء اليوم الوطني للإمارات
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أحلام تستعد لإحياء اليوم الوطني لدولة الإمارات بحفل ضخم

تستعد النجمة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ47 للإمارات

سيقام الحفل يوم 1 كانون الثاني/ديسمبر المقبل في حديقة البرج بمدينة دبي ومباشرةً على شاشة "ام بي سي"

تستعد النجمة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقام الحفل يوم 1 كانون الثاني/ديسمبر المقبل في حديقة البرج بمدينة دبي ومباشرةً على شاشة "ام بي سي".


أحلام

وأعلنت أحلام عن الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت البرومو الخاص بالحفل وكتبت بتعليقها عليه: "تاريخ 1 ديسمبر في حديقة البرج وسط مدينة دبي سأحيي حفل غنائي ضمن احتفالات اليوم الوطني 47 لدولتي الحبيبة الامارات، كل عام وبلادي الامارات حكوماً وشعباً بالف خير انتظرونا يوم 1 ديسمبر في دبي ومباشرهً على شاشه كل العرب "ام بي سي".

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