نانسي عجرم تستعرض حملها بالأبيض في دبي



خلال الحفل

قدّمت نانسي عجرم خلال الإحتفالية مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور ومحبّيها

حلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإحتفالية الخاصة بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيس "دبي مول" في الامارات العربية المتحدة، وذلك برعاية مجلة Vogue بنسختها العربية.

وقدّمت نانسي عجرم خلال الإحتفالية مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور ومحبّيها الذين احتشدوا في كل أنحاء المول وهتفوا باسمها تعبيرًا عن محبّتهم لها وسعدتهم بحضورها. وتألقت نانسي عجرم خلال الإحتفالية بفستان أبيض فبدت ملامح الحمل واضحة عليها وتألقت جمالًا وأناقة فسرقت كل الأنظار نحوها.

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