اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية استطلاع: ما هي أفضل 3 هواتف ذكية؟

أخبارNews & Politics

استطلاع: ما هي أفضل 3 هواتف ذكية؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غائم جزئ
17

ام الفحم
غائم جزئ
17

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
18

عكا
غيوم متفرقة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
18

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
غيوم متفرقة
18

ايلات
مطر خفيف
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

استطلاع: ما هي أفضل 3 هواتف ذكية في العالم؟

قيّم مستخدمون أحدث 3 هواتف ذكية، من حيث السعر، والمواصفات، وجودة التقاط الصور، وجودة الأداء

تقدّم القائمة هاتف سامسونغ الرائد، غالاكسي نوت 9، الذي يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة

قيّم مستخدمون أحدث 3 هواتف ذكية، من حيث السعر، والمواصفات، وجودة التقاط الصور، وجودة الأداء، بحسب استطلاع نشره موقع "سي نت" المتخصص في التكنولوجيا، حيث تقدّم القائمة هاتف سامسونغ الرائد، غالاكسي نوت 9، الذي يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، إضافة إلى توفره على كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء، وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية.


صورة توضيحية

في المركز الثاني حسب ترتيب التقييم حلّ هاتف أبل الجديد أيفون، "إكس إس" ،العامل بنظام التشغيل iOS 12 والمصنوع من الألمنيوم، والذي يدعم بطاقة Sim مزدوجة لأول مرة. ويتميز هاتف أبل، بتعزيزه بقدرات الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم.

أما ثالث هذه الهواتف في التقييم، فهو بيكسل 3 الذي أنتجته شركة غوغل، وقالت عنه، إن الهاتف صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في "بيكسل 3" استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور. 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
استطلاع هواتف ذكية سامسونغ أبل أيفون غالاكسي
الناصرة: إفتتاح مسابقة معرفة الكتاب المقدس
احتفل مساء الجمعة في مركز القديس انطون في الناصرة، بافتتاح المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
معن البياري
ترامب ونتنياهو سارقا خيول/ معن البياري
سمير عطا الله
السقوط عن أعلى السلم/ سمير عطا الله
نادية أبو حمدة
هكذا يولد الأحرار/ بقلم: نادية أبو حمدة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab