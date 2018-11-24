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فيلم كفرناحوم في مهرجان ستوكهولم
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فيلم كفرناحوم في مهرجان ستوكهولم الدّولي

فاز فيلم كفرناحوم بجائزتي الجمهور وأفضل سيناريو في مهرجان ستوكهولم الدّولي للسينما.

أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بحصول ال فيلم على الجائزتين

فاز فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزتي الجمهور وأفضل سيناريو في مهرجان ستوكهولم الدّولي للسينما. وقد أعربت نادين لبكي عن سعادتها بحصول الفيلم على الجائزتين، ونشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة البوستر الخاص بالعمل وشكرت بتعليقها عليها إدارة مهرجان ستوكهولم وفريق عملها فكتبت: "الفائز! جائزة الجمهور وأفضل سيناريو في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدّولي، شكرًا لك ستوكهولم! شكرًا لفريق عمل الفيلم".

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل "زين" الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: "بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني".

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