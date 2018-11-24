من سيكون وزير الخارجية الإسرائيلي القادم: تقديرات تشير إلى تعيين كاتس أو شطاينتس



من اجتماع سابق للمجلس الوزاري (رويترز)

بعد استقالة ليبرمان قرر نتنياهو أن يتسلّم حقيبة الأمن، لتبقى أمامه مهمة ايجاد وزير يستلم مكانه حقيبة الخارجية

ذكر محللون سياسيون أنّ كاتس وشطاينتس هم الأقرب لمنصب وزير الخارجية

تناولت وسائل الإعلام العبرية، في الساعات الأخيرة، الأسماء المرشحة لشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلي، في أعقاب الأزمة التي تمرّ بها حكومة إسرائيل، على ضوء استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه كوزير للأمن وانسحاب حزبه "يسرائيل بيتينو" من الائتلاف الحكومي.

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية توترا شديدا بعد انسحاب حزب "يسرائيل بيتينو" من الحكومة لما اعتبره "ردا هزيلا من إسرائيل على حماس"، في جولة التصعيد الأخيرة في غزة. حيث قرر نتنياهو أن يتسلّم حقيبة الأمن، لتبقى أمامه مهمة ايجاد وزير يستلم مكانه حقيبة الخارجية.



نتنياهو وشطاينتس

ووفقًا للتقديرات فإنّ أسماء بارزة من حزب اللكود طُرحت لتشغل المنصب، ويدور الحديث على كل من النواب يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي وغلعاد إردان ويوفال شطاينتس، وذكر محللون سياسيون أنّ كاتس وشطاينتس هم الأقرب لمنصب وزير الخارجية. مع الاشارة إلى أنّ نتنياهو سيكون مضطرًا لتعيين وزير آخر أيضًا مكان وزيرة الهجرة اليهودية صوفا لاندبر، من حزب "يسرائيل بيتينو"، التي استقالة هي الآخر بعد انسحاب حزبها من الإئتلاف.

ويذكر أنّه سيتم تعيين الوزيرين لفترة ثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، حيث ستقام ال انتخابات البرلمانية قريبًا في كل الأحوال.



نتنياهو وكاتس

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