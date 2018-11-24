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بريطانيا: روسيا تشكّل تهديدًا أكبر من داعش
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الجيش البريطاني: روسيا تشكّل تهديدًا أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية كداعش

قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال، مارك كارلتون سميث، إنّ التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية

لا شك في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة و داعش

قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال، مارك كارلتون سميث، إنّ "التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة"، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "تلغراف" الانجليزية.


جنود الجيش البريطاني/ رويترز

وذكر سميث أنّه:"لا شك في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة وداعش". وأضاف أن خطر "داعش" تراجع بعد تدمير "البعد الجغرافي للخلافة المزعومة"، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.
وتابع: "أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها... لا يمكننا أن نغض النظر عن الخطر الذي تمثله روسيا". واعتبر أن "الرد العسكري التقليدي" على روسيا يجب أن يتمثل في "دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها"، كما قال.

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