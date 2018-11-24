اتّفاق بين براد بيت وأنجلينا جولي بعد حرب عامين!

بيت وجولي نضجا بعد عامين من بداية الصدع الزوجي وهما الآن قريبان أكثر من أي وقت مضى للاتفاق

تحدّثت تقارير اخبارية في هوليود أنّ الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت باتا جاهزين للتوصل إلى اتفاق حول حضانة أطفالهما الستة. وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Mail فإنّ أكبر معضلة يواجهها نجما هوليوود هي قضية تقسيم حضانة أطفالهما الستة، وذلك منذ أن بدأ الشرخ في علاقتهما الزوجية قبل عامين.



براد بيت وأنجلينا جولي (ارشيف رويترز)

وأشارت الصحيفة إلى أن بيت وجولي نضجا بعد عامين من بداية الصدع الزوجي وهما الآن قريبان أكثر من أي وقت مضى للاتفاق بشأن حضانة الأطفال، الذين عانوا أيضا طوال تلك الفترة.

وذكر مصدر مقرّب من النجمين:"لقد فهما أن الصراع المستمر يضر بالأطفال فقط، وهما الآن على استعداد لإكمال المفاوضات بينهما قبل بدء إجراءات المحكمة حول الحضانة والوصاية على الأطفال"، بحسب تصريحات نقلتها الصحيفة.

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